Мюнхен, Германия, , 00:11 — REGNUM Совсем недавно жестокие нападения демонстрантов на полицейских в баварском городе Швайнфурт (Германия) вызвали сенсацию. 29 декабря в Мюнхене прошёл ещё один митинг противников вакцинации, сообщает издание Spiegel.

Поскольку власти уже ожидали крупных протестов в результате многочисленных звонков в правоохранительные органы, на этот раз для сдерживания демонстрантов было привлечено более тысячи офицеров и один вертолет.

Полиция сообщила, что, несмотря на действующий запрет на собрания, несколько групп собрались в центре города. Правоохранительные органы смогли пресечь акцию протеста и записать личные данные ряда участников.

По данным полиции, только за 29 декабря было подано около 700 протоколов об административных правонарушениях, на двух организаторов мероприятия были наложены штрафы.