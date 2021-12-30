Кемерово, , 17:01 — REGNUM В России будет расширена география железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготному тарифу. Это делается для удовлетворения потребностей регионов в картофеле и овощах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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«Постановлением также предусмотрено возобновление льготной транспортировки зерновых культур из Кемеровской области в регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Дагестан, Краснодарский край, Астраханскую и Ростовскую области. Такое решение принято в связи с профицитом зерна в Кузбассе», — уточняется на сайте правительства России.

Отмечается, что речь о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь при установлении льготных тарифов на транспортировку сельхозпродукции.