30 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 17:16 — REGNUM Заявление бывшего президента Молдавии, почётного председателя Соцпартии Игоря Додона о том, что Генпрокуратура республики подозревает его в причастности к хищению $12 млн по делу о краже государственных средств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom в 2008 году, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Додон, я думаю, ничего не воровал, это проделки ЦРУ из-за лояльности политика к России. Почерк не скрыть», — считает Геннадий С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Генпрокуратура Молдавии ведёт очень странную работу, вынося подозрение в краже очень известному политику, не приводя при этом никаких доказательств его участия в хищении.

«А есть разве какие-то доказательства против него? Почему бы прокуратуре Молдовы не рассказать людям, в чём именно оказался замешан Додон, какие-нибудь факты продемонстрировать. Ничего такого нет! Не сомневаюсь даже, что оболгали человека, он ведь не лижет американский зад, как его оппоненты. А таких убирают под разными предлогами. Хорошо ещё, что горничную не изнасиловал», — отмечает Анна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что причиной преследования Додона молдавскими правоохранителями могла послужить его политическая ориентация, развёрнутая куда угодно, но точно не в сторону Запада.

«Яценюк украл $1,5 млрд и теперь живёт спокойно в США. Порошенко выкрал $7 млрд и спокойно сбежал в Евросоюз. Зеленский — следующий на бегство, но во всём этом, естественно, виноваты российские олигархи и их якобы марионетки. Потому-то к Додону и прицепились, что он является сторонником дружбы с Россией, а значит, проевропейским политикам он встаёт поперёк горла. Ему воровать нельзя, ведь он не за западные ценности выступает», — отмечает Антон Е.

Игорь Додон и Владимир Путин Kremlin.ru

Часть людей полагает, что в Молдавии развернулась настоящая политическая война, участие в которой приняла даже Генпрокуратура республики.

«Додон — молодец! Справится и здесь против проевропейской ОПГ. Смелый человек, поддерживал Россию в интересах своего народа. На это в мире мало кто имеет сил и воли. Сегодня геройский поступок — не быть русофобом, особенно в постсоветском пространстве», — указывает Елена Л.

Ряд пользователей указывает, что новая власть в Молдавии решила расправиться со своими прямыми конкурентами.

«Западные марионетки в Молдове расправляются со своими конкурентами. А ничего тут удивительного нет. Мы по Украине знаем, что те, кто больше всех орет о европейских ценностях, в итоге становятся сторонниками фашистской диктатуры», — напоминает Андрей Б.

Нашлись и те, кто убежден, что Додон мог бы избежать такой участи, будь он верен принципам дружбы с Россией, не срываясь в объятия с Западом.

«А Додон сам виноват в своём положении. Не надо было на двух стульях сидеть, следовало дружбу только с Россией вести, она бы сейчас плечо своё подставила товарищу. А раз играл на обе стороны, тогда и получай по полной за многовекторность! Вон, Лукашенко, к примеру, вовремя одумался», — Написал Николай П.

Игорь Додон Kremlin.ru

Напомним, 29 декабря бывший президент Молдавии, почётный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил журналистам после допроса в Генпрокуратуре республики, что его подозревают в причастности к хищению $12 млн по делу о краже государственных средств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия Energocom в 2008 году. Политик категорически отрицает свою вину и выражает недоумение, что ведомство заинтересовали события 13-летней давности.