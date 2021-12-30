Берлин, 30 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. В Германии количество гинекологов, делающих аборты, значительно сокращается. Несколько организаций начали проект, позволяющий проводить данную процедуры на дому, с помощью телемедицины. Об этом сообщает 30 декабря немецкое агентство DW.

Ежегодно в Германии осуществляется около 100 тысяч абортов. Их возможность предусмотрена по закону в случае изнасилования или в ситуации, когда здоровье матери находится под угрозой.

В остальных случаях аборты до третьего месяца беременности считаются незаконными, тем не менее наказания за них не предусмотрено. При этом женщине требуется пройти консультацию как минимум за три дня до процедуры, однако возможности для этого сокращаются. С 2003 года количество клиник, делающих аборты, в Германии сократилось вдвое.

«Мой гинеколог предлагает не делать аборт, а перед ближайшей ко мне клиникой проходят постоянные акции протеста», — заявляет 26-летняя Анна. Девушка живет в католической Баварии, где ей особенно тяжело. Финансовые причины и отсутствие поддержки со стороны семьи сыграли роль в принятии трудного решения о прерывании беременности.

Вместо того чтобы лечь в клинику, Анна приняла участие в новом пилотном проекте. Аборты производятся на дому с помощью телемедицины. Участники разговаривают с гинекологом по видео и получают специальный препарат по почте. Проект поддерживается консультационным центром Pro familia, а также ассоциацией Doctors for Choice.

С начала пандемии количество запросов значительно увеличилось. «Одна из наиболее распространенных причин заключается не в том, что у женщины положительный результат ПЦР-теста, а в том, что она испытывает опасения за ребёнка», — рассказала гинеколог Яна Маефферт.

Кроме того, на фоне пандемии получение медицинской помощи в целом затруднено: врачи заболевают, вынуждены находиться на карантине или закрывать свои кабинеты во многих медучреждениях.