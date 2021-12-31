Москва, 31 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. С 17:00 31 декабря в Москве ограничивается доступ на Красную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе региональной безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

Ограничение вводится с целью не допустить скопления людей в новогоднюю ночь. Причина — продолжающаяся пандемия коронавируса в столице.

Ранее столичные власти приняли решение отказаться от празднования Нового года на главной площади страны.