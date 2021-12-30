Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 18:48 — ИА Регнум. На уборку города от последствий снегопадов в 2021 году правительство Санкт-Петербурга выделило 5,9 млрд рублей. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Как передаёт Piter. TV, власти Петербурга отчитались о средствах, выделенных на уборку города на 2021 год. Из годового объёма средств в размере 11 млрд рублей более половины, 6,3 млрд рублей, предназначалось на содержание города в зимний сезон. В том числе 368 млн рублей отводилось на вывоз снега с улиц Петербурга.

В зимнем сезоне 2021−2022 года большую часть средств направят на уборку Василеостровского (118 млн), Петроградского (113 млн) и Московского (87,3 млн) районов.

В комитете отметили, что для уборки города подготовили 1756 единиц техники. Проблему нехватки рабочих ручного труда уже решается, в городе заключили 23 договора для привлечения к уборке дополнительно 1284 дворников.