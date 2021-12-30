Берлин, 30 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил о желании видеть в магазинах больше органических продуктов и меньше полуфабрикатов, а также заявил, что качественные продукты питания не могут продаваться по низким ценам. Об этом сообщает 29 декабря немецкое агентство DW.

«Иногда у меня возникает ощущение, что хорошее моторное масло для нас важнее, чем хорошее масло для салата», — заявил министр.

«Больше не должно быть никаких бросовых цен. Такая тенденция приводит фермы к разорению, способствуя вымиранию видов и ухудшая климат. Я хочу это изменить. Цены на продукты питания должны отражать экологическую правду», — подчеркнул он.

Оздемир отметил, что потребители в конечном счёте также страдают от дешёвой пищи со слишком большим содержанием жира, сахара и соли, в связи с чем более 50% взрослых немцев сегодня имеют избыточный вес.

«Прежнее правительство слишком долго пыталось заставить промышленность сократить эти ингредиенты с помощью добровольных обязательств. Теперь с этим покончено. В дальнейшем мы введём обязательные целевые требования по сокращению», — заявил он.

Цель нового правительства ФРГ, сформулированная в недавно подписанном коалиционном соглашении, состоит в том, чтобы увеличить долю органически обработанных земель в Германии с нынешних 10% до 30% к 2030 году.