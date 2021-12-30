Череповец, Вологодская область, , 16:53 — REGNUM Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак посетил крупнейшие предприятия Череповца и принял участие в пуске в эксплуатацию модернизированного производства фторида алюминия. Этот проект Группа «ФосАгро» реализовала в рамках своего череповецкого химического комплекса. Производство будет выпускать 73 тыс. тонн фторида алюминия в год — это важнейший проект с точки зрения импортозамещения и повышения сырьевой безопасности отечественных производитлей алюминия. Потребителем фторида алюминия выступают предприятия ОК «РУСАЛ». В год они закупают порядка 100 тысяч тонн, в том числе в Италии и Тунисе. Теперь больше 70% внутреннего спроса закроет череповецкий комплекс «ФосАгро». Этот продукт применяется в качестве компонента электролита при производстве алюминия.

Модернизированный цех фторида алюминия имеет ряд важных экологических параметров. Основное сырье для цеха — кремнефтористоводородная кислота (КФВК) — является побочным продуктом производства экстракционной фосфорной кислоты на предприятиях ФосАгро. При переработке КФВК в востребованный продукт полностью утилизируется фтор, извлекаемый из апатитового концентрата.

«Я знаю ФосАгро как флагмана производства минеральных удобрений. Компанию, ежегодно вкладывающую огромные средства в модернизацию производства, и на практике обеспечивающую продовольственную безопасность нашей Родины. ФосАгро отпраздновала свое 20-летие и завершает год пуском модернизированного производства фторида алюминия. Благодаря проведенным работам производство фторида алюминия локализовано в стране на 70 процентов от существующей потребности», — сказал Андрей Турчак на церемонии запуска цеха.

Заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев подчеркнул большой вклад проекта ФосАгро в реализацию идей импортозамещения, так как модернизированный цех будет поставлять большую часть потребляемого в России фторида алюминия, а также построен на 90% с использованием отечественного оборудования.

Череповецкий завод ФосАгро в этом году уже завершил другой масштабный инвестиционный проект. В ноябре был запущен крупный сернокислотный агрегат СК-3300 и открыта собственная железнодорожная станция «Криолит». Теперь предприятие приступает к реализации очередного долгосрочного проекта — к 2025 году будет построен новый комплекс аммиака и карбамида мощностью в 1 млн тонн аммиака и до 1 млн тонн карбамида в год.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подчеркнул, что «ФосАгро» направляет колоссальные инвестиции в развитие производства, а также отметил вклад компании в социально-экономическое развитие региона.

«В этом году объем налоговых поступлений составил около 9 миллиардов — это исторический рекорд! На ваши налоги строятся детские сады, школы, социальные объекты, ремонтируются дороги, обустраиваются территории», отметил губернатор Вологодчины.

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