Берлин, 30 декабря, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Реальный уровень заболеваемости COVID-19 в Германии может быть в два-три раза выше, чем официальный показатель в 205 случаев на 100 000 человек в среднем за неделю. Об этом заявил 30 декабря министр здравоохранения страны Карл Лаутербах, передаёт агентство DW.

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По его словам, это связано с тем, что данные о новых случаях заражения в последние время поступают с задержками в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Министр также отметил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» появился в Германии позже, чем в соседних странах, но сейчас начинает довольно быстро распространяться, что заставляет экспертов в области здравоохранения опасаться заметного роста заболеваемости, подобного тому, который наблюдается в Великобритании, Франции, США и других странах в последние недели.

«Я не верю, что снижение общего числа случаев заболевания будет устойчивым. Нам придется отреагировать на предстоящую угрозу», — заявил Лаутербах.