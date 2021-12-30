Москва, , 16:52 — REGNUM Национальный центр управления обороной 21 декабря провёл расширенное заседание коллегии министерства обороны РФ, которое было отмечено участием президента России Владимира Путина. В своём выступлении глава государства ясно обозначил своё отношение к происходящему в сфере национальной безопасности.

Джо Байден и Владимир Путин White House

По словам Путина, США и Североатлантический альянс продолжают наращивать военную группировку непосредственно у российских границ. Элементы глобальной ПРО США уже разместила Румыния, а теперь и Польша планирует расположить на своей территории ракеты «Томагавк». Можно быть уверенным, что на этом США и НАТО не остановятся, и пусковые установки появятся даже на Украине, считают в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Эксперты отмечают, что в этом случае время подлёта американских ракет до Москвы составит всего 7−10 минут, а если там будет размещено гиперзвуковое оружие, то удар по российской столице займёт менее пяти минут.

Президент России напомнил, что в начале тысячелетия вооруженные силы РФ не могли похвастаться достойным уровнем современного вооружения, который на тот момент составлял только 12%. Даже силы ядерного сдерживания состояли лишь на 35% из новой техники. Сейчас силы общего назначения перевооружены на современную технику на 71,2%, а стратегические ядерные силы на 89%. Это не только превосходит показатель 2000 года, текущее состояние войск лучше армии СССР почти в два раза.

В настоящий момент есть обоснованные опасения, что Россия не сможет получить необходимые гарантии безопасности от США и НАТО сразу. Геополитическое наступление Коллективного Запада ведётся уже три десятилетия, с момента развала СССР. Если американский истеблишмент, живущий в континентальной части США не осознает свою уязвимость, в Белом доме могут отнестись к сделке с Россией «спустя рукава», отметили в Институте РУССТРАТ.

В таком случае РФ придётся прибегнуть к демонстративным действиям военно-технического порядка вблизи берегов США, что будет означать повторение Карибского кризиса 1962 года. В Вашингтоне должны понять, что России отступать уже некуда, всё слишком далеко зашло и пора американцам проявить благоразумие, заключили аналитики.