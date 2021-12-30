Ижевск, , 16:50 — REGNUM В период проведения новогодних праздничных мероприятий на ряде улиц Ижевска будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В ночь с 31 декабря на 1 января с 0:00 до 1:30 по местному времени будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Милиционная от переулка Широкий до улицы Бородина.

С 19:30 31 декабря до 4:00 1 января по улице Пушкинская от переулка Широкого до улицы Красногеройская будет ограничено движение для всех, кроме общественного транспорта.

С 18:00 до 21:00 2 и 3 январяограничат движение всех видов транспорта по улице Пушкинская от переулка Широкого до улицы Красногеройская.

1, 4, 5, 6 и 7 января в период с 18:00 до 21:00 по улице Пушкинская от переулка Широкого до улицы Красногеройская будет ездить только общественный транспорт.

Технические средства будут установлены на пересечении улиц Свободы и Бородина, улиц Пушкинская и Лихвинцева, улиц Пушкинская и Наговицына для исключения въезда транспорта на Центральную площадь.

ИА REGNUM, в новогодние праздничные дни подрядчики в Ижевске, которые отвечают за уборку снега, будут работать по обычному графику — в две смены. Подрядчики имеют в распоряжении 270 единиц техники. Однако пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и тротуары будут очищаться вручную.