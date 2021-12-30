Оренбург, 30 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Произошедшая утром 30 декабря коммунальная авария оставила без отопления жителей более 50 домов Степного посёлка Оренбурга. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Pixabay.com Трубопровод

Порыв магистрального трубопровода диаметром 900 миллиметров произошёл в районе ул. Конституции. К настоящему времени авария уже ликвидирована. Отопление в жилые дома подано.

По данным на вечер 30 декабря тепло не дошло до девяти двухэтажных домов на Шарлыкском шоссе. Это связано с особенностями их системы отопления и удалённостью от котельной.

Добавим, утром в Оренбурге было порядка минус 20 градусов. К настоящему времени там потеплело до минус 12.