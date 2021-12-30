Москва, , 16:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым устанавливается новый профессиональный праздник — День трубопроводных войск.

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Документ опубликован 30 декабря на официальном сайте правовой информации.

День трубопроводных войск будет отмечаться 14 января.

«Установить в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — гласит текст указа.

Соответствующая дата будет внесена в перечень профессиональных праздников и памятных дней Вооружённых сил Российской Федерации.

Напомним, Трубопроводные войска созданы в СССР 14 января 1952 года в виде отдельных батальонов перекачки горючего.

Аналогов в иностранных армиях не имеется.

Трубопроводные войска России выполняют задачи бесперебойного обеспечения горючим, в том числе на значительные расстояния.

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