Москва, 30 декабря 2021, 16:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым устанавливается новый профессиональный праздник — День трубопроводных войск.
Документ опубликован 30 декабря на официальном сайте правовой информации.
День трубопроводных войск будет отмечаться 14 января.
«Установить в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — гласит текст указа.
Соответствующая дата будет внесена в перечень профессиональных праздников и памятных дней Вооружённых сил Российской Федерации.
Напомним, Трубопроводные войска созданы в СССР 14 января 1952 года в виде отдельных батальонов перекачки горючего.
Аналогов в иностранных армиях не имеется.
Трубопроводные войска России выполняют задачи бесперебойного обеспечения горючим, в том числе на значительные расстояния.
Читайте ранее в этом сюжете: В минобороны КНР заявили о прорыве в сотрудничестве с ВС России