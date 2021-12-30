Москва, , 16:45 — REGNUM Блогер Натали Ящук стала гостем YouTube-шоу «Бабские истории». Выпуск с её участием доступен на канале Madam Kaka с 30 декабря.

Натали Ящук Скриншот с YouTube

В ролике Ящук рассказала о расставании с Никитой Тарасовым, о своих планах, а также о «предательстве» близкой подруги. По словам блогера, будучи студенткой, она «обиделась» на свою соседку по общежитию после того, как та провела ночь с её бывшим молодым человеком. «Это кто вообще разрешал?!» — негодовала Ящук.

ИА REGNUM напоминает, Натали Ящук что завела свой канал на YouTube ещё в 2015 году. На данный момент на него подписаны 1,35 млн человек, а на её профиль в Instagram — более 3 млн.

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