Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В 2021 году, благодаря вакцинации населения от COVID-19, властям Санкт-Петербурга удалось справиться с двумя сложными волнами коронавирусной инфекции. Об этом 30 декабря сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, именно массовая вакцинация от коронавируса является самым важным событием 2021 года.

Очередь на вакцинацию Дарья Драй © ИА REGNUM

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Чиновник напомнил, что первая крупная партия из 22 650 доз вакцины поступила в Петербург 31 декабря 2020 года. К тому моменту было развернуто 69 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник, а привито первым компонентом вакцины «Спутник V» всего 5927 человек. На конец 2021 года в город в общей сложности поступило 4 039 275 доз вакцины, развернуто более 240 пунктов вакцинации и привито более 2 млн 865 тыс. человек.

«Безусловно, за этими цифрами стоят тысячи спасенных жизней. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, в уходящем 2021 году нам удалось справиться с двумя довольно высокими и сложными волнами коронавирусной пандемии», — заявил Дмитрий Лисовец.

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