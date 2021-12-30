Тамбов, , 16:42 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на еженедельном совещании по реализации нацпроектов дал поручение участвовать в максимальном количестве федеральных программ и привлекать дополнительные средства на развитие региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров Tambov.gov.ru

На заседании организационного штаба по реализации национальных проектов, которое провёл руководитель региона, обсуждались итоги исполнения мероприятий в уходящем году и задачи на следующий год. Было отмечено, что благодаря реализации нацпроектов в 2021 году на территории региона завершены строительство, ремонт и реконструкция 19 социально значимых объектов. В Тамбове открылись детский сад «Акварелька», социальный МФЦ, завершена реконструкция Геронтологического центра. В Котовске построили школу, в Рассказовском районе отремонтировали Дом культуры, в Котовске — школу искусств. Построены объекты питьевого водоснабжения в 11 муниципалитетах.

Уровень кассового освоения средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий нацпроектов по итогам года составит 97%.

Максим Егоров назвал задачи на следующий год. Он поручил повысить эффективность реализации нацпроектов. Для этого нужно чётко планировать работы при составлении контрактов и договоров и активнее взаимодействовать с федеральными ведомствами.

«С федеральными министерствами у нас выстроены хорошие отношения. Мы должны использовать все возможные ресурсы для более эффективной реализации нацпроектов, потому что это, в первую очередь, касается повышения уровня жизни наших граждан. Ставлю задачу участвовать во всех программах по максимуму, — сказал Максим Егоров. — В будущем году кассовое исполнение должно быть не 97%, а 120 как минимум. То есть в течение года необходимо привлечь дополнительные средства на развитие нашего региона».

Глава региона также поручил ужесточить контроль за подрядчиками. Качество их работ с нового года будет проверять не только федеральный, но и областной стройконтроль, а строительство и оформление новых объектов должно проводиться в едином стиле.

«Будем по-другому оформлять все объекты: школы, детские сады, учреждения культуры. Сейчас мы немного отстаём. Надо задавать тренды, играть на опережение. Чтобы не мы под другие регионы подстраивались, а другие регионы на нас смотрели и говорили: хотим сделать, как в Тамбове. Мы должны быть впереди», — подчеркнул Максим Егоров.