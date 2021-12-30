Тамбов, 30 декабря 2021, 16:42 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на еженедельном совещании по реализации нацпроектов дал поручение участвовать в максимальном количестве федеральных программ и привлекать дополнительные средства на развитие региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров
Руководитель Тамбовской области Максим Егоров
Tambov.gov.ru

На заседании организационного штаба по реализации национальных проектов, которое провёл руководитель региона, обсуждались итоги исполнения мероприятий в уходящем году и задачи на следующий год. Было отмечено, что благодаря реализации нацпроектов в 2021 году на территории региона завершены строительство, ремонт и реконструкция 19 социально значимых объектов. В Тамбове открылись детский сад «Акварелька», социальный МФЦ, завершена реконструкция Геронтологического центра. В Котовске построили школу, в Рассказовском районе отремонтировали Дом культуры, в Котовске — школу искусств. Построены объекты питьевого водоснабжения в 11 муниципалитетах.

Уровень кассового освоения средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий нацпроектов по итогам года составит 97%.

Максим Егоров назвал задачи на следующий год. Он поручил повысить эффективность реализации нацпроектов. Для этого нужно чётко планировать работы при составлении контрактов и договоров и активнее взаимодействовать с федеральными ведомствами.

«С федеральными министерствами у нас выстроены хорошие отношения. Мы должны использовать все возможные ресурсы для более эффективной реализации нацпроектов, потому что это, в первую очередь, касается повышения уровня жизни наших граждан. Ставлю задачу участвовать во всех программах по максимуму, — сказал Максим Егоров. — В будущем году кассовое исполнение должно быть не 97%, а 120 как минимум. То есть в течение года необходимо привлечь дополнительные средства на развитие нашего региона».

Глава региона также поручил ужесточить контроль за подрядчиками. Качество их работ с нового года будет проверять не только федеральный, но и областной стройконтроль, а строительство и оформление новых объектов должно проводиться в едином стиле.

«Будем по-другому оформлять все объекты: школы, детские сады, учреждения культуры. Сейчас мы немного отстаём. Надо задавать тренды, играть на опережение. Чтобы не мы под другие регионы подстраивались, а другие регионы на нас смотрели и говорили: хотим сделать, как в Тамбове. Мы должны быть впереди», — подчеркнул Максим Егоров.