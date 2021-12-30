Врио главы Тамбовщины поручил привлекать больше средств на развитие региона
Тамбов, 30 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на еженедельном совещании по реализации нацпроектов дал поручение участвовать в максимальном количестве федеральных программ и привлекать дополнительные средства на развитие региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
На заседании организационного штаба по реализации национальных проектов, которое провёл руководитель региона, обсуждались итоги исполнения мероприятий в уходящем году и задачи на следующий год. Было отмечено, что благодаря реализации нацпроектов в 2021 году на территории региона завершены строительство, ремонт и реконструкция 19 социально значимых объектов. В Тамбове открылись детский сад «Акварелька», социальный МФЦ, завершена реконструкция Геронтологического центра. В Котовске построили школу, в Рассказовском районе отремонтировали Дом культуры, в Котовске — школу искусств. Построены объекты питьевого водоснабжения в 11 муниципалитетах.
Уровень кассового освоения средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий нацпроектов по итогам года составит 97%.
Максим Егоров назвал задачи на следующий год. Он поручил повысить эффективность реализации нацпроектов. Для этого нужно чётко планировать работы при составлении контрактов и договоров и активнее взаимодействовать с федеральными ведомствами.
Глава региона также поручил ужесточить контроль за подрядчиками. Качество их работ с нового года будет проверять не только федеральный, но и областной стройконтроль, а строительство и оформление новых объектов должно проводиться в едином стиле.