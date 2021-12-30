Бухарест, , 16:40 — REGNUM Компания «Румынские железные дороги» (CFR) представила на рассмотрение правительства страны окончательный вариант нового плана по электрификации крупнейших региональных железнодорожных направлений Румынии. Об этом 30 декабря сообщает «Бухарестское телевидение».

Железная дорога (сс) MichaelGaida

Речь идет о проекте подключения к единой электросети линий «Клуж-Напока — Орадя — Бихор», являющихся основными магистралями, соединяющими сотни населенных пунктов в уездах страны.

Согласно официальной информации, стоимость реализации соответствующего плана составляет 7,9 млрд леев ($1,7 млрд). Из каких именно источников будут выделены соответственные средства, не сообщается.

Напомним, ранее CFR объявила о намерении реформировать свою инфраструктуру. В ремонте и модернизации нуждаются тысячи километров путей и десятки тысяч привокзальных объектов.

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