В Румынии начата электрификация региональных железнодорожных направлений
Бухарест, 30 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Компания «Румынские железные дороги» (CFR) представила на рассмотрение правительства страны окончательный вариант нового плана по электрификации крупнейших региональных железнодорожных направлений Румынии. Об этом 30 декабря сообщает «Бухарестское телевидение».
Речь идет о проекте подключения к единой электросети линий «Клуж-Напока — Орадя — Бихор», являющихся основными магистралями, соединяющими сотни населенных пунктов в уездах страны.
Согласно официальной информации, стоимость реализации соответствующего плана составляет 7,9 млрд леев ($1,7 млрд). Из каких именно источников будут выделены соответственные средства, не сообщается.
Напомним, ранее CFR объявила о намерении реформировать свою инфраструктуру. В ремонте и модернизации нуждаются тысячи километров путей и десятки тысяч привокзальных объектов.