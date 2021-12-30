Сосновский район, Челябинская область, , 16:38 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области под суд отдали четверых местных жителей. Им вменяют производство нелегальной алкогольной продукции в особо крупном размере, сообщает областное управление СКР.

Алкоголь



По данным следствия, они выпускали палёный товар с использованием чужих товарных знаков. Силовики изъяли у них почти 120 тыс. бутылок на общую сумму 30,3 млн рублей, а также более 11 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, почти 265 тыс. пустых бутылок, а также поддельные этикетки.

Правообладателям причинён ущерб на общую сумму более 36 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Сосновский райсуд. Имущество обвиняемых на общую сумму более 2,7 млн рублей арестовано.