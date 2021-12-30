Минск, , 16:37 — REGNUM Материалы телеграм-канала «Вясна/Правы чалавека ў Беларусi» признаны экстремистскими в Белоруссии, сообщили 30 декабря в пресс-службе ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.

Нет экстремизму Procspb.ru

Соответствующее решение принял суд Железнодорожного района Гомеля. Также признаны экстремистскими материалы аналогов этого ТГ-канала в социальных сетях.

«Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на telegram-каналы, чаты и другие ресурсы признанные экстремистскими, преследуются по закону», — говорится в сообщении.

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