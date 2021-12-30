Минск, 30 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Материалы телеграм-канала «Вясна/Правы чалавека ў Беларусi» признаны экстремистскими в Белоруссии, сообщили 30 декабря в пресс-службе ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.

Procspb.ru Нет экстремизму

Соответствующее решение принял суд Железнодорожного района Гомеля. Также признаны экстремистскими материалы аналогов этого ТГ-канала в социальных сетях.

«Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на telegram-каналы, чаты и другие ресурсы признанные экстремистскими, преследуются по закону», — говорится в сообщении.