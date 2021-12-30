Псков, , 17:05 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в Псковской области в преддверии Нового года остается стабильной, сообщил 30 декабря губернатор региона Михаил Ведерников.

Пассажиры в общественном транспорте Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«В преддверии новогодних праздников эпидобстановка остается стабильной. Благодарю каждого, кто внёс вклад в борьбу с инфекцией» ,— сказал Ведерников.

Как уточнили в оперштабе, всего с начала пандемии в Псковской области подтвержден 71 261случай заражения коронавирусом, в том числе 140 случаев — за минувшие сутки, что на пять меньше, чем за день до этого.

Выздоровел 67 051 человек из числа ранее заболевших, в том числе 644 пациента были выписаны за прошедший день.

Умер 1251 заболевший COVID-19, в том числе пять летальных случаев было зарегистрировано за минувший день, что на два меньше, чем за день до этого.

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