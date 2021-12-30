Москва, , 16:36 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 24 декабря достиг рекордных $630,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 17 декабря международные резервы страны составляли $626,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на 4,2 млрд, или на 0,7%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало декабря в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $460,29 млрд, специальные права заимствования — $24,24 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,74 млрд.