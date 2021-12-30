Пентагон строит секретный зал суда для заключённых в Гуантанамо
Вашингтон, 30 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Пентагон стоит второй зал суда для, не предназначенный для публики, на территории тюрьмы Гуантанамо, сообщает 30 декабря The New York Times.
Зал суда позволит одновременно двум судьям проводить заседения начиная с 2023 года.
До того, как новый зал будет готов, в уже работающей комнате для суда, где может присутствовать публика, будут рассматриваться дела Халида Шейха Мохаммеда и еще четырех человек, обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.
Более мелкие дела будут рассматриваться в новом зале стоимостью $4 млн. Представители СМИ, желающие наблюдать за процессом в Гуантанамо, смогут смотреть видеотрансляцию с задержкой в отдельном здании.
Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс снять ограничение на перевод заключенных с военной базы Гуантанамо на Кубе.
Поднятие вопроса о переводе заключенных стало возможным после подписания закона о федеральном бюджете, расходах и политике министерства обороны на 2022 год. Байден утвердил бюджет в $770 млрд. Тем не менее, закон по-прежнему запрещает использование средств бюджета для перевода заключенных Гуантанамо под контроль других стран или в США при отсутствии «определенных условий».