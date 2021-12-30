Вашингтон, 30 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Пентагон стоит второй зал суда для, не предназначенный для публики, на территории тюрьмы Гуантанамо, сообщает 30 декабря The New York Times.

Paul Keller Гуантанамо

Зал суда позволит одновременно двум судьям проводить заседения начиная с 2023 года.

До того, как новый зал будет готов, в уже работающей комнате для суда, где может присутствовать публика, будут рассматриваться дела Халида Шейха Мохаммеда и еще четырех человек, обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.

Более мелкие дела будут рассматриваться в новом зале стоимостью $4 млн. Представители СМИ, желающие наблюдать за процессом в Гуантанамо, смогут смотреть видеотрансляцию с задержкой в отдельном здании.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс снять ограничение на перевод заключенных с военной базы Гуантанамо на Кубе.

Поднятие вопроса о переводе заключенных стало возможным после подписания закона о федеральном бюджете, расходах и политике министерства обороны на 2022 год. Байден утвердил бюджет в $770 млрд. Тем не менее, закон по-прежнему запрещает использование средств бюджета для перевода заключенных Гуантанамо под контроль других стран или в США при отсутствии «определенных условий».