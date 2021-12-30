Рига, 30 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Медики Даугавпилсской региональной больницы констатируют, что первые поступившие к ним пациенты со штаммом коронавируса «Омикрон» переносят болезнь легче, чем при заболевании другими штаммами. Об этом сообщило гостелевидение Латвии LTV.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Отмечается, что первые выводы наблюдений за больными обнадеживают: у инфицированных новым подтипом коронавируса нет тяжелой пневмонии, что позволяет им быстрее вылечиться и освободить больничную койку.

«Учитывая мнение коллег и узкопрофильных специалистов, надеемся, что «Омикрон» не так агрессивен и позволит нам как можно скорее стабилизировать состояние людей и выписать их домой. Мы надеемся, что летальность будет минимальной», — заявил заведующий больницей Григорий Семенов.

В октябре и ноябре 2021 года в отделениях Даугавпилсской больницы ежедневно лечились до 250 зараженных Covid-19 пациентов, сейчас их число сократилось в четыре раза.

По состоянию на 28 декабря 2021 года в Латвии подтверждено уже 211 случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что 75% из этих заболевших были вакцинированы.