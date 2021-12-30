Донецк, 30 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. За прошедший 2021-й год в результате действий украинских террористов в Донбассе погибли 77 человек, 129 получили травмы и ранения, сообщает 30 декабря пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и семь мирных жителей», — указано в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день аппаратом уполномоченного по правам человека ДНР установлено, что с начала военной операции украинских террористов против народа Донбасса погибли 5038 человек, из которых 91 ребенок.

Ведомство неоднократно подчеркивало, что подсчёт жертв и изучение массовых стихийных захоронений продолжается, поэтому списки погибших будут пополняться.