Калуга, 30 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обновила Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации. По итогам осени Калужская область вновь заняла девятое место. В топ-10 также вошли Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Чувашия и Чукотский автономный округ, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологи региона Владимира Жипу.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Калужская область заняла седьмое место среди самых активных регионов-участников акции по уборке берегов «Вода России»

В числе наиболее важных осенних калужских экологических мероприятий — утверждение границ шести особо охраняемых природных территорий в Боровском, Дзержинском, Медынском, Спас-Деменском и Бабынинском районах, посадка в лесах около двух миллионов молодых деревьев специалистами лесного комплекса и волонтёрами, расчистка более километра реки Сечны в Дзержинском районе, а также издание Красной книги для детей в формате альбома для раскрашивания. Кроме того, по данным Минприроды России, Калужская область заняла седьмое место среди самых активных регионов-участников акции по уборке берегов «Вода России», проходящей в рамках национального проекта «Экология».

"Благодарю всех защитников окружающей среды. Поздравляя с наступающим Новым годом. Перед нами стоят еще более серьёзные задачи в сфере обеспечения экологической безопасности жителей региона. Призываю всех к бережному отношению к уникальной природе нашего родного края!», — отметил Владимир Жипа.