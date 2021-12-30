Лос-Анджелес, США, , 16:26 — REGNUM Коммерческого менеджера знаменитостей Анджелу Кукавски нашли мёртвой в собственном автомобиле. Об этом 30 декабря пишет Е!

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Согласно отчёту полиции, 55-летнюю Кукавски убили — главным подозреваемым является возлюбленный менеджера Джейсон Баркер. Как отмечает СМИ, ещё 22 декабря 2021 года в полиции заявили о пропаже Кукавски, а уже 23 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали Баркера.

ИА REGNUM напоминает, что Анджела Кукавски была менеджером членов семьи Кардашьян. Она также работала на рэп-исполнителей Канье Уэста (Йе), Ники Минаж и Offset.

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