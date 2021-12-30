Лос-Анджелес, США, 30 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Коммерческого менеджера знаменитостей Анджелу Кукавски нашли мёртвой в собственном автомобиле. Об этом 30 декабря пишет Е!

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Согласно отчёту полиции, 55-летнюю Кукавски убили — главным подозреваемым является возлюбленный менеджера Джейсон Баркер. Как отмечает СМИ, ещё 22 декабря 2021 года в полиции заявили о пропаже Кукавски, а уже 23 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали Баркера.

ИА REGNUM напоминает, что Анджела Кукавски была менеджером членов семьи Кардашьян. Она также работала на рэп-исполнителей Канье Уэста (Йе), Ники Минаж и Offset.