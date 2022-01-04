Москва, , 03:20 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что правительство РФ считает долги по советским вкладам не долгами, а моральными обязательствами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дискуссия вроде бы такая традиционная, но новая позиция правительства: это не долги, это моральные какие-то наши обязательства, которые непонятно почему возникли (потому что была высокая инфляция — это очень интересное объяснение). Высокая инфляция к нам пришла, наверное, как ковид или какая-нибудь другая эпидемия. То есть это не неэффективная работа правительства (я опускаю сразу персоналии), это не провалы в работе государственного аппарата, а вот какая-то инфляция пришла и обобрала наших граждан сразу на огромную сумму, и мы эту сумму, в общем-то, отдавать не собираемся, денег у нас нет. Это, ну, такая скромная позиция Минфина в данном случае», — возмущен Куринный.

При этом парламентарии нашел средства на выплату долгов.

«Если говорить по существу, 60 трлн рублей в резервах у нас есть, если просто будем говорить, а признанный долг, пересчитанный даже по этой вот номинальной части — 50 трлн рублей. Да, он будет расти с каждым годом, и не надо складывать три суммы: на 2022, 2023 и 2024 годы — это всё одна и та же сумма, просто она действительно индексируется, честно индексируется, прямо скажем, не на уровень инфляции, который предполагается, а по тому механизму, который был принят ещё в 99-м году. И вот 21 год нам предлагают подождать, отложить, и сегодня нам уже предложили даже не признавать это долгом, то есть это не долг, это вот такие моральные, скажем так, какие-то компенсации, которые государство готово вроде бы как вложить», — указал депутат.

«Ну, я процитирую вам всё-таки, как называется федеральный закон № 73-ФЗ, 95-го года: «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» — о восстановлении! Если их восстанавливают, если их защищают, значит, это всё-таки те обязательства, которые были у государства перед людьми, и, естественно, надо отдавать», — уверен Куринный.

При этом, по его словам, никто и не предлагает сегодня, взять и 50 трлн рублей из резервов срочно выписать и отдать гражданам.

«Это очень сложный, длительный механизм. Но проблему надо начинать решать — вы же это прекрасно понимаете — любым способом: путём, как предложил мой коллега, частичного зачёта каких-то долгов, которые перед государством существуют; путём выработки механизма пускай не такого жирного, который не устраивает сегодня Минфин, но такого, который всё-таки позволил бы отдавать эти деньги людям», — предложил Куринный.

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