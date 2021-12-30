Балезинский район, Удмуртия, 30 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В удмуртском Балезино на месте повреждения теплотрассы завершены все сварочные работы, аварийный участок ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балезинского района.

ru.wikipedia.org Теплотрасса

До настоящего момента тепло получили жители одного многоквартирного дома, сейчас продолжается подача теплоносителя в систему. Планируется, что в течение дня 30 декабря тепло будет подано 100% абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ДТП произошло повреждение наземной теплотрассы на улице Первомайская в поселке Балезино. Без отопления остались детский сад, школа и четыре многоквартирных дома.

Работы на объекте продолжаются вторые сутки. Накануне стало известно, что детский сад закрылся, школьников перевели на дистанционное обучение.

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