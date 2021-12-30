Душанбе, , 16:19 — REGNUM В Таджикистане за пять лет почти в два раза подорожало мясо — баранина, говядина, курица, сообщает Азия Плюс.

Цены на продукты Nedelya40.ru

Также, почти в два раза подорожали гречка, макаронные изделия, масло растительное и сливочное, сыр, морковь и чеснок.

«На более 50% выросли цены на муку, молоко, сахар, рис, рыбу, колбасу, болгарский перец, огурцы, мандарины, цветную капусту», — говорится в публикации.

Сообщается, что на рынках Таджикистан наблюдается незначительное повышение цен на другие овощи и фрукты, а также яйца.

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