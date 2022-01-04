Москва, , 04:17 — REGNUM Несмотря на индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), он остается мизерным, показатель следует повысить до 31 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП).

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Процент индексации стал, ну, реальным, да, более-менее реальным этого МРОТ. Но это не минимальный размер оплаты труда, мы продолжаем оставаться на своем, это мизерный размер оплаты труда, который посчитан, знаете, как плохой школьник иногда задачки решает, подводя под известный ответ», — отметил Нилов.

Но методику расчета МРОТ надо менять, считает парламентарий.

«Мы свой законопроект внесли. Ну для справки напомню, 31 тысяча — вот какой размер показывает подсчет по методике, которая привязана к ценам и тарифам сегодняшним, да, действующим, а не к зарплатам, которые, понимаете, в среднем по больнице и в среднем по России получаются», — сказал он.

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

С 1 января 2021 года МРОТ в России установлен на уровне 12 792 рубля в месяц.

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