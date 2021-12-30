Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Петербурге 28 площадок в разных частях города подготовлены к безопасному запуску пиротехники в Новый год, об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

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Список площадок составили скверы и набережные различных районов. Большая часть из них расположена в Петродворцовом (5), Курортном (4), Фрунзенском районах (3), по две точки выделены в Московском, Невском, Красносельском и Василеостровском районах. При этом ни одной площадки не подготовили в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском и Красногвардейском районах.

В МЧС напомнили о правилах обращения с пиротехникой, а также о рекомендациях по её запуску.

Отметим, на период новогодних праздников в МЧС усиливается работа для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за предыдущую неделю от взрывов петард пострадали трое взрослых людей, двоим из них понадобилась госпитализация.

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