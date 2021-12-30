Москва, 30 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Доступ на Красную площадь в Москве вечером 31 декабря будет ограничен с целью исключить большое скопление людей, сообщает 30 декабря пресс-служба департамента региональной безопасности.

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Уточняется, что временное ограничение вводится из-за продолжающейся пандемии коронавируса и начнёт действовать с 17:00 мск.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», — указано в сообщении пресс-службы столичного департамента.