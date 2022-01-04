Москва, , 02:12 — REGNUM Направить деньги из федерального бюджета на помощь бедным предложил депутат Госдумы от СРЗП Валерий Гартунг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На самом деле закредитованность граждан — это огромная проблема, но решать её нужно не тем способом, который предлагает нам Центральный банк, то есть не давать им денег. То есть, у человека нет денег на продукты питания, вместо того, чтобы ему помочь деньгами, мы берём и запрещаем ему брать кредиты», — отметил Гартунг.

Он также осудил закон, ограничивающий ставки на кредиты по микрозаймам.

«Вдумайтесь, да, сократили проценты в день выплачиваемые, но это всё равно 300 годовых, это вообще-то рубль взял, четыре отдал через год. Понимаете? Но это же кабала. Никакой бизнес даже не выдержит таких… Это чем надо торговать, чтобы такие проценты возвращать? Наркотиками, что ли?» — возмущен парламентарий.

Во фракции предлагают вернуться к проблеме закредитованности граждан, самых бедных граждан.

«И если у нас есть в бюджете деньги, 1,3 трлн рублей — профицит, прогнозируемый на следующий год, ну, давайте его направим тем людям, которым сейчас пытаемся ограничить право занимать деньги на то, чтобы, ну, как-то выжить», — предложил Гартунг.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о банковских лимитах на число потребительских кредитов для граждан.

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