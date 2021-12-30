Москва, 30 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. На правах рекламы

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Возможно, мы этого пока не замечаем, но прямо сейчас в России меняется эпоха. Инвестиционная. Оставляя зону биржевых игр и операций с недвижимостью, «большие деньги» переходят туда, где ценность определяется качеством, инновационностью и востребованностью, а не всплесками рынка и техническими манипуляциями. В частные компании. И эта ценность тем выше, чем больше интеллектуальной поддержки готов дать подопечному проекту сам инвестор.

Частные компании — почему это выгодно?

Инвестиции в компании, которых нет на публичном рынке, называют прямыми, а инвесторов, готовых входить в компанию не только капиталом, но и собственными знаниями — smart-инвесторами. Объектом прямых инвестиций выступают молодые МСБ-предприятия, которые уже преодолели стадию стартапа, но дорога на большой рынок и биржу еще впереди. Здесь инвестор покупает долю (или непубличные акции) компании, поддерживает ее развитие и зарабатывает на доходности от дивидендов и/или на разнице между ценой покупки и ценой продажи доли в момент экзита.

По данным аналитической компании Pregin, доходность прямых инвестиций начинается от 20−35% годовых и может достигать сотен и даже тысяч процентов при выходе на биржу. Рисков в этом направлении на порядок меньше, чем в венчурном инвестировании, а преимуществом, помимо высокой доходности, является возможность стимулировать развитие качественных, перспективных и инновационных компаний, что оказывает положительное влияние на рынок и экономику в целом.

Инвестиции в «ручном режиме»

Рост интереса инвесторов к такому способу вложения средств наблюдается не только в России. Это глобальный тренд и, например, Deloitte прогнозирует, что к 2025 году мировой объем прямых инвестиций достигнет $5,8 трлн. Однако, если на западном рынке прямые инвестиции известны давно, то в нашей стране это направление получило развитие относительно недавно.

Основная сложность, которая пока сдерживает это развитие, — отсутствие сформированной экосистемы таких сделок. Нет удобных площадок для поиска компаний, не стандартизированы критерии их анализа. Нет и посредников — брокеров и фондов, — которые могли бы помочь инвестору выбрать проект и инвестировать в него.

Понятно, что в «ручном режиме» обычному частному инвестору изучить большое количество компаний очень сложно (и дорого), а сделкам предшествует множество личных встреч.

Однако ситуация постепенно меняется. Так, в 2019 году на российском рынке начала работу инвестиционная компания IMPACT Capital, которая сосредоточилась на создании и развитии экосистемы прямых инвестиций. По словам аналитиков IMPACT Capital, отзывы ведущих мировых экспертов единогласны: рынку нужны доступные инструменты Private Equity. Пока же (и не только в России) инвестиции частного капитала в частные компании остаются одним из наиболее труднодоступных инвест-направлений.

Impact Capital: экосистема прямых инвестиций

Компания IMPACT Capital, которая является именно акционерным обществом, а не фондом, инвестирует в МСБ-компании сама и помогает в этом частным инвесторам.

«В IMPACT Capital анализом и отбором компаний занимается целый отдел. Мы опираемся на фундаментальный анализ и в среднем в портфель попадает только 1 проект из тысячи. Мы входим в компанию как smart-инвестор, помогая трансформации и улучшению всех бизнес-процессов. Также IMPACT Capital формирует инвестиционные синдикаты, через которые войти в наши портфельные компании могут и частные инвесторы. Такая модель значительно снижает как их трудозатраты, так и риски. Если в том же венчуре в норме прогорает девять проектов из десяти, то в нашем портфеле за три года было только одно банкротство. Большинство проектов стабильно растет на 5−10% в месяц», — рассказывают аналитики инвестиционной компании IMPACT Capital.

Отзывы о прямых инвестициях среди российских интернет-пользователей пока противоречивые — это связано с новизной подхода. Но постепенно данный инструмент займет значимое место в портфелях российских инвесторов так же, как это уже происходит в остальном мире.