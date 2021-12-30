Тбилиси, , 16:14 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили предупредили, что в случае ухудшения здоровья его переведут в 18-е пенитенциарное учреждение, в Глданскую тюрьму, где есть больница. Об этом 30 декабря заявил журналистам адвокат политика Бека Басилая.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

Он посетил экс-президента после перевода из военного госпиталя, где он лечился после голодовки, в тюрьму в Рустави. Адвокат заявил, что бывший грузинский лидер выглядел очень слабым.

«Что показательно, когда его перевозили и возник вопрос, что делать, если Михаилу Саакашвили станет плохо, ответ был таков, что его отправят в 18-е учреждение, то есть, это — продолжение пыток», — сказал Басилая.

Он добавил, что во время первого нахождения Саакашвили в Глданской тюрьмы он испытал на себе «психологический террор» и «физическое насилие». Адвокат также назвал «пыткой» то, что экс-президента выписали из госпиталя, так как он якобы не долечился.

Стоит отметить, что перевод Саакашвили в ноябре в Глданскую тюрьму он и его сторонники называют «пытками» и «бесчеловечным обращением». Во время правления Саакашвили эта тюрьма приобрела дурную славу, в 2012 году были опубликованы видео, как там реально пытали заключённых.

Саакашвили отказывался идти в назначенную ему камеру в Глдани. В результате его несли за руки и за ноги пятеро охранников, что было показано на видео, обнародованном минюстом. Голодавший 39 дней экс-президент отчаянно сопротивлялся, пнул одного из них ногой. Оказавшись в палате, он толкнул охранника и сбросил медицинский прибор с тумбочки. Видео инцидента было выложено в интернет.

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