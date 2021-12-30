Кабул, , 16:14 — REGNUM Четыре тысячи сотрудников афганских сил безопасности были убиты и порядка тысячи пропали без вести во время августовских событий 2021 года, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул, пишет 30 декабря The Washington Post.

Полиция Афганистана (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Sarah Brown

По словам экс-главы штаба афганской армии Ясина Зиа, такого числа погибших за такое короткое время не было. Ведь не более чем по восемь тысяч бойцов силовых структур Афганистана погибали в год на протяжении последних пяти лет.

Также он привёл данные по погибшим бойцам с начала войны 2001 года: убиты 92 тысячи военных, сотрудников спецслужб, полицейских.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свергнувшие афганское правительство в последний летний месяц этого года, взяли под контроль 90% страны к 14 августа. Кабул был захвачен ими 15 августа.

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