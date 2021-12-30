Саратов, , 16:35 — REGNUM Площадь Саратова с 1 января 2022 года увеличится в пять раз. Присоединенный к городу Саратовский район укрупнил областной центр до 2,1 тыс. квадратных километров. Окончательные решение принято депутатами Саратовской областной думы 23 декабря, когда были внесены изменения в закон «Об административно-территориальном устройстве Саратовской области».

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В состав города с 1 января войдет Саратовский район, который перестанет существовать как отдельная административная единица, и станет седьмой территорией муниципального образования «Город Саратов», сообщает мэрия.

«Границы между Саратовом и Саратовским районов стерты уже давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане едут в областной центр на работу, учебу, в магазины. Поэтому развивать данные территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура. Саратов сегодня — центр большой агломерации, обладающий колоссальным кадровым и научным потенциалом. И в этом вопросе крайне важна экономическая связность территорий», — заявил мэр города Михаил Исаев.

Благодаря преобразованию, открылись новые возможности как для сельчан, так и для городских жителей. В частности, большие земельные участки позволят заниматься комплексной застройкой и будут наиболее привлекательны для инвесторов.

Однако не все сельчане захотели стать горожанами. Часть из них высказывались против присоединения. Люди боялись лишиться льгот и интересовались оптимизацией образовательных и медицинских учреждений. Жителей успокоили, все льготы и социальная инфраструктура у них останутся. Все 79 сел, вошедшие в состав городского округа, сохранят статус сельских поселений.

В результате присоединения Саратовского района к городу численность проживающих в нем жителей составит около 900 тыс. человек. Саратов займет по площади второе место в России после Москвы.

К 2030 году Саратовская агломерация планирует войти в топ-10 крупных агломераций. Для привлечения инвестиций регион может стать пионером в таких перспективных отраслях, как интернет вещей и зеленая экономика, подчеркнул замгендиректора фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов.

При реализации стратегических задач производительность труда в Саратовской агломерации может вырасти в 2,5 раза, а экономика — до 824 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области к 2024 году в нормативное состояние планируют привести порядка 85% всех федеральных трасс. Объемы ремонтных работ ежегодно будут составлять 140−150 км дорог.

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