Вологда, , 16:25 — REGNUM Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение об оставлении без движения иска петербургского юриста Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз» об обязании вручить подарки, исполнить мечты и взыскать компенсацию морального вреда за отсутствие внимания к его персоне со стороны Деда Мороза. Об этом решении 30 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Вологодской области.

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Напомним, 22 декабря Мирзоев объявил, что подал иск в суд к АО «Дед Мороз». Юрист объяснил, что он ни разу не получил от Деда Мороза подарка, вследствие чего он потребовал 10 млн рублей компенсации и 23 подарка. Президент России Владимир Путин, которому рассказали об этом иске, заявил, что готов лично стать адвокатом Деда Мороза. После этого Мирзоев объявил, что исковое отозвал.

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Вместе с тем Великоустюгский районный суд установил, что истец не приложил к заявлению документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей или освобождении от нее, чем не выполнил требования ст. 132 Гражданско-процессуального кодекса РФ. Кроме того, Мирзоев не приложил к иску документы, подтверждающие направление копий иска и приложений к нему другим участникам процесса.

«При таких обстоятельствах суд предложил Мирзоеву исправить недостатки искового заявления до 17 января 2022 года. В случае выполнения требований иск будет считаться поданным в день его первоначального предоставления в суд, в противном случае — будет считаться неподанным и возвращен заявителю со всеми приложенными документами», — отметили в ОПС Вологодской области.

Как отметили в суде, на определение может быть подана частная жалоба в Вологодский областной суд в течение 15 дней со дня его вынесения.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, сам Мирзоев может стать ответчиком — на него подали в суд за злоупотребление правом.

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