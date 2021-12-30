Чебоксары, , 16:12 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя республики, которого обвинили в смерти знакомого. Следствие считает, что погибшего облили бензином и подожгли, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 37-летний житель Моргаушского района. Правоохранители считают, что преступление совершено 7 марта 2021 года в гаражном боксе в Чебоксарах. По версии следствия, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином с головы до ног своего 36-летнего знакомого и поджёг спичками.

Пострадавший умер 9 марта в реанимации от полученных ожогов. По данным правоохранителей, у него были ожоги 91% поверхности тела.

В следственном управлении считают, что причиной конфликта между мужчинами стал отказ потерпевшего покинуть гаражный бокс и дать ему спиртное.

Сельчанина обвинили в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело рассмотрит Верховный суд Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По версии следствия, пострадавшего пытались зарезать, а потом подожгли дом.

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