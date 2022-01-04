Москва, 4 января 2022, 01:08 — REGNUM Законопроект о введении агентского НДС при переработке лома меди и при производстве полуфабрикатов разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Андрей Луговой
Андрей Луговой
Ldpr.ru

«Депутатами нашей фракции разработаны поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение агентского НДС при переработке лома меди и производстве полуфабрикатов. По нашему мнению, это закроет возможности для использования незаконных схем переработки меди», — сказал Луговой.

Более года совместно с ФНС, бизнесом и правоохранительными органами парламентарии проработали изменения в законодательство в части меди.

«В настоящее время участники обсуждения пришли к необходимости введения реестра кабельных заводов, которые, по нашему мнению, должны быть конечными плательщиками НДС. Мы пришли к выводу, что лучшего источника информации о кабельных заводах, чем Минпромторг, курирующий эти заводы, трудно найти», — добавил он.

По подсчетам депутатов, на сегодняшний день ежегодно бюджет недополучает 37 млрд рублей из-за невыплат НДС со стороны переработчиков и кабельных заводов по переработке цветного лома.

«Часть ломозаготовителей и переработчиков после проведения с ними соответствующих бесед, конечно же, начали обеляться, более того, ими даже подписана хартия, но вместе с тем ряд переработчиков и кабельных заводов продолжают участвовать в схемах. Вот, пожалуйста, разрывы в цепочке формирования. Ломозаготовители, затем это попадает заготовителю или переработчику лома, там всё, обращаю внимание, коллеги, без НДС покупается, затем появляется однодневка фирма, торговая компания, которая на давальческом сырье отдает производителям и уже кабельным заводам передает с НДС. А когда кабельные заводы и производители приходят к возмещению, то тогда к ним уже приходят правоохранительные органы с ФНС и говорят: здравствуйте», — рассказал Луговой.

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