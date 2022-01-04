Москва, , 01:08 — REGNUM Законопроект о введении агентского НДС при переработке лома меди и при производстве полуфабрикатов разработали депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Андрей Луговой Ldpr.ru

«Депутатами нашей фракции разработаны поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение агентского НДС при переработке лома меди и производстве полуфабрикатов. По нашему мнению, это закроет возможности для использования незаконных схем переработки меди», — сказал Луговой.

Более года совместно с ФНС, бизнесом и правоохранительными органами парламентарии проработали изменения в законодательство в части меди.

«В настоящее время участники обсуждения пришли к необходимости введения реестра кабельных заводов, которые, по нашему мнению, должны быть конечными плательщиками НДС. Мы пришли к выводу, что лучшего источника информации о кабельных заводах, чем Минпромторг, курирующий эти заводы, трудно найти», — добавил он.

По подсчетам депутатов, на сегодняшний день ежегодно бюджет недополучает 37 млрд рублей из-за невыплат НДС со стороны переработчиков и кабельных заводов по переработке цветного лома.

«Часть ломозаготовителей и переработчиков после проведения с ними соответствующих бесед, конечно же, начали обеляться, более того, ими даже подписана хартия, но вместе с тем ряд переработчиков и кабельных заводов продолжают участвовать в схемах. Вот, пожалуйста, разрывы в цепочке формирования. Ломозаготовители, затем это попадает заготовителю или переработчику лома, там всё, обращаю внимание, коллеги, без НДС покупается, затем появляется однодневка фирма, торговая компания, которая на давальческом сырье отдает производителям и уже кабельным заводам передает с НДС. А когда кабельные заводы и производители приходят к возмещению, то тогда к ним уже приходят правоохранительные органы с ФНС и говорят: здравствуйте», — рассказал Луговой.

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