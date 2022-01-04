Москва, 4 января 2022, 00:00 — REGNUM В Госдуме планируют продолжить работу над внедрением цифровой подписи, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Необходимо очень много поработать над электронной цифровой подписью, поскольку цифра активна вторгается в нашу жизнь, и многие договора, многие согласия даются в цифровой форме, но простая электронная подпись будет активно замещаться усиленной неквалифицированной и усиленной квалифицированной электронной подписью в зависимости от сложности соглашений», — рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).
Парламентариям следует максимально упростить получение этих усиленных электронных подписей «для того, чтобы, с одной стороны, граждане были максимально защищены, используя такую подпись, а с другой — чтобы они массово могли эти подписи иметь».
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