Бали, Индонезия, 30 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Губернатор острова Бали в Индонезии запретил салюты, дискотеки, а также собираться в количестве более пятидесяти человек в Рождество и Новый год, передает BFM TV.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

Торговые центры, бары и рестораны cмогут вместить только 75% посетителей. Заведения закроются не позднее 22:00.

Власти острова Бали заявили, что любой иностранец, уличенный в нарушении санитарных правил во время празднования Нового года, будет выслан из страны. В этом году с Бали были высланы 200 туристов, в том числе семь за нарушения санитарного протокола. В частности, за отказ надеть защитную маску.

«Будьте готовы к депортации», — заявили в миграционном бюро на острове Бали.

Более 4000 человек на острове Бали погибли от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти острова Бали заявили, что депортируют всех иностранцев, нарушающих санитарные правила во время празднования Нового года.

Подробнее в материале:Иностранных граждан на Бали депортируют за несоблюдение санитарных норм