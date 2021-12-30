Варшава, , 16:05 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак 30 декабря в интервью изданию IAR перечислил планы по модернизации польской армии в 2022 году.

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«Важнейшими программами по модернизации польской армии, которые мы намерены реализовать в следующем году, являются программы Мечник, Нарва и Абрамс», — сообщил министр.

Блащак добавил, что это проекты, «которые будут стоить много миллионов злотых». По программе «Мечник» польская армия приобретет фрегаты для защиты побережья.

«Сейчас в министерство обороны поступило три предложения, подготовленных Польской группой вооружений. Министерство выберет одну из них, которую впоследствии будет реализовывать», — заявил министр.

Программа «Нарва», по его словам, это проект, связанный с закупкой системы зенитной и противоракетной обороны малой дальности.

«Пусковые установки должны быть совместимы с пусковыми установками Patriot, заказанными у американцев», — добавил чиновник.

Напомним, контракт на закупку танков «Абрамс» — это контракт, по которому Польша хочет приобрести не менее 250 танков вместе с логистикой и учебным пакетом. Первые танки должны поступить в польскую армию в 2022 году.