Вологда, 30 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Более 55 тысяч жителей Вологодчины не смогут поехать за границу из-за долгов по кредитам и алиментам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УССП.

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«С начала 2021 года вынесено десять тысяч постановлений против жителей Череповца. В Вологде — больше 24 тысяч», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря текущего года ограничения на выезд из России из-за задолженностей действуют в отношении 4,6 млн человек.