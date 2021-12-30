Петрозаводск, , 16:43 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 198 инфицированных коронавирусом, что на семь заболевших меньше, чем сутками ранее. Об этом 30 декабря сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, за прошедшие сутки выявлены 198 инфицированных (14 из них — дети), из них непривитых — 186 человек (93,9%). В ковидных стационарах республики получают лечение 650 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 590 человек, в тяжёлом состоянии — 56 человек (из них непривитых — 53). В отделениях интенсивной терапии врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Карелии зарегистрирован 90 101 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 10 916 детей. Выздоровели с начала пандемии 85 345 человек, в том числе 10 857 детей. За последние сутки по выздоровлению было выписано 212 человек.

Также за день были зарегистрированы четыре смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии инфекция в Карелии унесла жизни 1193 человек.

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