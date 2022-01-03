Москва, , 04:00 — REGNUM Дефицит продуктов питания в России прогнозирует депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цены на продукты Uainfo.org

«Мир охватила инфляция, вызванная чрезмерной эмиссией доллара и крахом глобальной логистики. А мы не просто отказываемся защищаться от импорта этой инфляции, лживо ссылаясь на неработающую со времен Трампа ВТО, которая ещё и не регулирует торговлю биржевыми товарами, мы ещё и принимаем закон об ускорении внутренней инфляции, копируя в металлургии налоговый маневр, который три года назад уже задрал до небес цену бензина и сделал убыточной нефтепереработку», — рассуждает Делягин.

Удорожание газа остановило ряд производств удобрений в Европе, констатировал он.

«Значит, в наступающем году продовольствия в мире будет меньше, оно будет дороже, стимулы для его вывоза из России станут сильнее. Мы отвечаем на эту угрозу дорогим кредитом для села, административным подавлением малого и среднего бизнеса вплоть до подсобных хозяйств, чтобы не мешали агроолигархам, и подрывом внутренних коммуникаций, начиная с ограничения автоперевозок и кончая режимом феодальной раздробленности. Этим мы сами создаем угрозу дефицита продовольствия на внутреннем рынке России», — предупредил парламентарий.

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